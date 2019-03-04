Kesin Aday Listesi

Nevşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Nevşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Nevşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi:



Nevşehir merkez: Rasim Arı



Avanos: Şaban Topuz



Acıgöl: Ercan Ertaş



Derinkuyu: Bülent Aksoy



Gülşehir: Fatih Çiftçi



Hacıbektaş: Şenay Gök



Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu



Ürgüp: Mehmet Aktürk



Cumhuriyet Halk Partisi:



Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)



Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)



Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)



Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)



Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Patisi:



Nevşehir merkez: Filiz Kılıç



Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş



Acıgöl: Fatih Özdoğan



Derinkuyu: Gültekin Oğuz



Gülşehir: Şengezer Kürk



Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş



Kozaklı: Celalettin Güven



Ürgüp: Hasan Erdoğan



İYİ Parti:



Nevşehir merkez: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)



Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)



Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)



Saadet Partisi:



Nevşehir merkez: İsmet Fatih Terzioğlu



Avanos: Noman Demircioğlu



Acıgöl: Hüseyin Özerkan



Derinkuyu: Feyzullah Erdem



Gülşehir: Hüseyin Ödemiş



Hacıbektaş: Nadir Doğan



Kozaklı: Günay Özcan



Ürgüp: Doğan Ak



-Büyük Birlik Partisi:



Nevşehir merkez: Ahmet Bilgili



Demokratik Sol Parti:



Nevşehir merkez : Bekir Kendir



Hacıbektaş: Recai Aksu



Türkiye Komünist Partisi:



Nevşehir merkez : Ersel Gürbüz



Avanos: Yeliz Karaca



Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer



Bağımsız Türkiye Partisi



Nevşehir merkez: Abdurrahman Çavuş



Avanos: Naki Demir



Derinkuyu: Mine İpeker



Gülşehir: Kerim Baltat



Hacıbektaş: Süleyman Çetin



Ürgüp: Ahmet Büyükgöncü



Bağımsız adaylar



Gülşehir: Oruç Gül



Hacıbektaş: Ali Rıza Selmanpakoğlu



Hacıbektaş: Ali Eğer



Hacıbektaş: Ali Cemal Hüsnügil



Hacıbektaş: Funda Kaya Sıroğlu

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