Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

1 saat önce

Nevşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listesi, System.String[]
Nevşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Nevşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Nevşehir merkez: Rasim Arı

Avanos: Şaban Topuz

Acıgöl: Ercan Ertaş

Derinkuyu: Bülent Aksoy

Gülşehir: Fatih Çiftçi

Hacıbektaş: Şenay Gök

Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu

Ürgüp: Mehmet Aktürk

Cumhuriyet Halk Partisi:

Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)

Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)

Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)

Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)

Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Patisi:

Nevşehir merkez: Filiz Kılıç

Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş

Acıgöl: Fatih Özdoğan

Derinkuyu: Gültekin Oğuz

Gülşehir: Şengezer Kürk

Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş

Kozaklı: Celalettin Güven

Ürgüp: Hasan Erdoğan

İYİ Parti:

Nevşehir merkez: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)

Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)

Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)

Saadet Partisi:

Nevşehir merkez: İsmet Fatih Terzioğlu

Avanos: Noman Demircioğlu

Acıgöl: Hüseyin Özerkan

Derinkuyu: Feyzullah Erdem

Gülşehir: Hüseyin Ödemiş

Hacıbektaş: Nadir Doğan

Kozaklı: Günay Özcan

Ürgüp: Doğan Ak

-Büyük Birlik Partisi:

Nevşehir merkez: Ahmet Bilgili

Demokratik Sol Parti:

Nevşehir merkez : Bekir Kendir

Hacıbektaş: Recai Aksu

Türkiye Komünist Partisi:

Nevşehir merkez : Ersel Gürbüz

Avanos: Yeliz Karaca

Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer

Bağımsız Türkiye Partisi

Nevşehir merkez: Abdurrahman Çavuş

Avanos: Naki Demir

Derinkuyu: Mine İpeker

Gülşehir: Kerim Baltat

Hacıbektaş: Süleyman Çetin

Ürgüp: Ahmet Büyükgöncü

Bağımsız adaylar

Gülşehir: Oruç Gül

Hacıbektaş: Ali Rıza Selmanpakoğlu

Hacıbektaş: Ali Eğer

Hacıbektaş: Ali Cemal Hüsnügil

Hacıbektaş: Funda Kaya Sıroğlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Nevşehir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Tohum Üretimimiz 1 Milyon 50 Bin Ton Oldu Oyuncu Meral Kaplan, Ev Basma ve Çocuk Kaçırma İddialarıyla İlgili Eşinden Şikayetçi Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:50:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]