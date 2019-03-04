Kesin Aday Listesi

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Edirne'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)





Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)





Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)



İpsala: Mehmet Kerman





İpsala: (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)





İpsala: (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)





Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)





Keşan: (Beyendik) Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)





Keşan: (Yenimuhacir) Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)





Lalapaşa: İsmail Arslan





Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)





Meriç: (Küplü): Salih Derin





Meriç: (Subaşı) Hasan Çatalkaya (Cumhur İttifakı)





Uzunköprü: Azbiye Ataş





Uzunköprü: (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)





Cumhuriyet Halk Partisi





Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)





Enez: Özkan Günenç





Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)





İpsala: (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)





İpsala: (Yenikarpuzlu) Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)





Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)





Keşan: (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)





Keşan: (Yenimuhacir) Recep Ordu (Millet İttifakı)





Meriç: Erol Dübek





Meriç: (Küplü) Gökmen Altay





Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)





Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)





Uzunköprü: (Kırcasalih) Hüseyin Tütüncü



Milliyetçi Hareket Partisi





İpsala: İsmet Görgülü



Uzunköprü: Şahin Şengül





Lalapaşa: Aliosman Uzman





Süloğlu: İsmet Balin (Cumhur İttifakı)





Meriç: (Küplü) Ali Tükel





İYİ Parti





Enez: Mustafa Sünnetçi





İpsala: Abdullah Naci Ünsal (Millet İttifakı)





Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)





Meriç: Güven Çamur





Meriç: (Subaşı) Bekir Kılıç (Millet İttifakı)





Meriç: (Küplü) Raif Taşkın



Saadet Partisi





Edirne merkez: Mansur İriş



Enez: Yasin Gündüz



Havsa: Kemal Durkaya



İpsala: Tahsin Yüzer



İpsala: (Esetçe) Faruk Yalçınkaya



İpsala: (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç





Keşan: Ahmet Köseler



Keşan: (Beyendik) Zafer Yetim



Keşan: (Yenimuhacir) İhsan Bulut



Lalapaşa: Adem Adalı



Meriç: Erol Parazil





Meriç: (Küplü) Ahmet Ruhi Özen



Meriç: (Subaşı) Adem Kaner



Süloğlu: Nadir Konak





Uzunköprü: Enver Yazan



Uzunköprü: (Kırcasalih): Sinan Ersin





Demokrat Parti





Edirne merkez: Sibel Barshan





Meriç: (Subaşı) Mustafa Çetin



Uzunköprü: Münir Aydın



Büyük Birlik Partisi





Edirne merkez: Arif Köroğlu





Bağımsız Türkiye Partisi





Edirne merkez: Hamdi Sedefçi





Havsa: Cumhur Akgün



Lalapaşa: Önder Yılmaz



Uzunköprü: Tolga Gölelçin



Meriç: (Küplü) Ahmet Haydar Tarhanlı



Keşan: Talip Bora



Süloğlu: Erdem Çelik



İpsala: İbrahim Yıldız



Enez: İsmail Hakkı Mumcuoğlu



Demokratik Sol Parti



Edirne merkez: Hayri İdil



Keşan: Yunus Emre Ergamalıoğlu



Meriç: (Subaşı) Ersöz Zümbül



Halkların Demokrasi Partisi





Edirne merkez: Menderes Erol





Keşan: Abdullah Kaya





Vatan Partisi





Edirne merkez: Cengiz Balcı



Türkiye Komünist Partisi:



Edirne merkez: Sinan Kahraman



Bağımsız adaylar



Süloğlu: Erol Atik

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