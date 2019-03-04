Kesin Aday Listesi

Konya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Konya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Konya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Konya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)



Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)



Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)



Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)



Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)



Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)



Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)



Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)



Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)



Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)



Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)



Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)



Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)



Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)



Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)



Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)



Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)



Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)



Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)



Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)



Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)



Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)



Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)



Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)



Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)



Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)



Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Akşehir: Eyüp Oyan



Çumra: Veli Harman



Derbent: İsmail Fidan



Emirgazi: Dursun Döleker



Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil



Halkapınar: Ahmet Özkaya



Karatay: Mehmet Şeflek



Meram: Mehmet Gayretli



Kadınhanı: Veli Köleli



Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu



Kulu: Galip Polat



Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan



Seydişehir: Mehmet Katlav



Taşkent: Hilal Ülkü Türedi



Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa



Milliyetçi Hareket Partisi



Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)



Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)



Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)



Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)



Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Konya Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)



Ahırlı: Ceylan Aslan



Akören: İbrahim Ataç



Akşehir: Osman Fedai



Altınekin: Sırrı Ezdemir



Beyşehir: Cumali Arıcan



Bozkır: Kemal Esenkaya



Çeltik: İzzet Çalık



Çumra: Rafet Gülşen



Derebucak: Yusuf Uyar



Doğanhisar: Abdullah Koç



Ereğli: Yaşar Yaman



Güneysınır: Murat Kara



Hadim: İbrahim Şimşek



Hüyük: Ahmet Temiz



Ilgın: Mustafa Öğdü



Karatay: Ahmet Tamer



Meram: Mehmet İlker Yiğit



Sarayönü: Mehmet Karlı



Selçuklu: Muammer Çağlayan



Seydişehir: Muammer Urhan



Yalıhüyük: Şenaydın Doğan



Yunak: Halim Yıldırım



Halkların Demokratik Partisi



Konya Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz



Meram: Arif Baş



Karatay: Hangül Işık



Selçuklu: Ramazan Ot



Cihanbeyli: Mehmet Yalçın



Ereğli: Sıddık Atıcı



Saadet Partisi



Konya Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar



Ahırlı: Yavuz Karadayı



Akören: Mustafa Perihan



Akşehir: Mustafa Karakaş



Altınekin: Mustafa Özeskici



Beyşehir: Mustafa Acar



Bozkır: Mehmet Keser



Cihanbeyli: Mehmet Satılmış



Çeltik: Arif Ali Şahbaz



Çumra: Abdullah Uysal



Derbent: Hüseyin Karaçam



Derebucak: Hüseyin İrmikçi



Doğanhisar: Veysel Kapcı



Emirgazi: Dursun Ali Yaşa



Ereğli: Nazım Seyhan



Güneysınır: Mesut Solak



Hadim: Hasan Bal



Halkapınar: Halil İbrahim Aylak



Hüyük: Mustafa Çelik



Ilgın: Lütfi Çelik



Karatay: Sinan Toprak



Meram: Hüseyin Saydam



Kulu: İhsan Gökçe



Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu



Karapınar: Mustafa Ildız



Sarayönü: Ziya Tokgöz



Selçuklu: Kenan Özcan



Seydişehir: Raşit Nergiz



Taşkent: Mehmet Emin Aydın



Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı



Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher



Yunak: Hüseyin Atılkan



Bağımsız Türkiye Partisi



Konya Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Akbal



Meram: Ali Şenel Çobanoğlu



Altınekin: Fatma Çobanoğlu



Akören: Münir Ünveren



Karatay: Şemsettin Günördü



Selçuklu: Hasan Öztürk



Derbent: Süreyya Başaran



Ilgın: Zerrin Karademir



Yalıhüyük: Mürvet Pek



Akşehir: Hüseyin Bektaş



Seydişehir: Ali Akbal



Kulu: Celalettin Öztürk



Tuzlukçu: Ali Bilgi



Hadim: Halime Keskin



Sarayönü: Esra Bilgi



Çeltik: Recep Erşahin



Yunak: Süleyman Koçtepe



Halkapınar: Emin Yentürk



Bozkır: Yüksel Vurmaz



Ahırlı: Ömer Faruk Aksu



Ereğli: Ali Teke



Derebucak: Abdullah Çetinkaya



Beyşehir: Mertcan Güçlü



Hüyük: Melek Başaran



Taşkent: Rukiye Küçükarslan



Büyük Birlik Partisi



Meram: Ömer Şimşek



Karatay: Kazım Birtane



Selçuklu: Nursel Akgün



Yalıhüyük: Memiş Soylu



Sarayönü: Mustafa Döğen



Yunak: Yusuf Bayat



Halkapınar: İsmet Uysal



Bozkır: Mehmet Ali Ülker



Ahırlı: Mustafa Öncü



Hüyük: Nusret Akgümüş



Taşkent: Ali Beki Özçölmekçi



Türkiye Komünist Partisi



Konya Büyükşehir Belediyesi: Zehra Filiz Demirayak



Vatan Partisi



Konya Büyükşehir Belediyesi: Mevlüt Seyranlıoğlu



Demokrat Parti



Konya Büyükşehir Belediyesi: Ali Seçmen Çevik



Meram: Ali Kaya



Karatay: Münir Nair Kapandı



Selçuklu: Mukaddes Edirneligil



Ilgın: Halil Kaya



Akşehir: İbrahim Uçar



Seydişehir: Mevlüt Ayvaz



Sarayönü: Salim Kara



Ahırlı: Vehbi Özalp



Beyşehir: Mehmet Balkı



Hüyük: Aysel Ulukırlı



Demokratik Sol Parti



Konya Büyükşehir Belediyesi: Salih Ünlü



Meram: Adil Durdu



Karatay: Emel Uzhan



Selçuklu: Veli Karademir



Ilgın: Seyit Mehmet Uyan



Akşehir: Pakize Güleray



Hadim: Harun Kocabıyık



Bağımsız adaylar



Konya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Vural



Konya Büyükşehir Belediyesi: Selahattin Cizrelioğlu



Konya Büyükşehir Belediyesi: Yıldırım Akgül



Akören: Tahir Dinç



Karatay: Mehmet Ali Uçar



Selçuklu: Osman Balcı



Ilgın: Hasan Hüseyin Akıncı



Akşehir: Mustafa Doğan



Kadınhanı: Hulusi Çokgel



Seydişehir: Abdülkadir Çat



Kulu: Halis Yıldırım



Hadim: Mehmet Özdemir



Sarayönü: Mehmet Güney



Ereğli: Hüseyin Oprukçu



Beyşehir: Adil Bayındır



Hüyük: Turhan Baykal

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