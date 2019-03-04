Kesin Aday Listesi

Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Çankırı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Çankırı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Çankırı: Hüseyin Boz



Atkaracalar: Harun Oflaz



Bayramören: İsmail Güngör



Çerkeş: Hasan Sopacı



Eldivan: Musafa Lafcı



Ilgaz: Mehmed Öztürk



Kızılırmak: Bayar Soysal



Korgun: Kamil Akel



Kurşunlu: Şakir Kaymak



Orta: Bayram Onay



Şabanözü: Faik Özcan





Yapraklı: Ali Hasekioğlu





Yaylakent beldesi: Kadir Dede





Saçak beldesi: Ramazan Yarım



Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz





Cumhuriyet Halk Partisi





Çankırı: Mustafa İbişoğlu





Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu





Eldivan: Ülkü Koçer Kavalalı





Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş





Şabanözü: Zeki Göktaş





Milliyetçi Hareket Partisi





Çankırı: İsmail Hakkı Esen





Atkaracalar: Ali Rıza Küçükkutlu





Bayramören: Halil Muratoğlu





Çerkeş: Hüseyin Erdoğan





Eldivan: Nusrettin Gökçer





Ilgaz: Arif Çayır





Kızılırmak: Bahattin Güler



Korgun: Hasan Hüseyin Kozan





Kurşunlu: Hamdi Büyükpoyraz





Orta: Yunus Yarımkaya





Şabanözü: Mustafa Karakaya





Yapraklı: Ömer Güngör





Yaylakent beldesi: Murat Çavuş





Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı



Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem





İYİ Parti





Çankırı: Raif Oktay





Ilgaz: Hakkı Yalçın





Korgun: Arif Soysal





Bayramören: Kerim Karakoç





Saadet Partisi





Çankırı: Mustafa Ünver





Atkaracalar: Zekeriya Çakır





Bayramören: Yaşar Emiral





Çerkeş: Satılmış Üke





Eldivan: Faruk Karatatar





Ilgaz: Sait Yılmaz





Kızılırmak: Tevfik Efe





Korgun: Bahattin Şenol





Kurşunlu: Recep Kalfa





Orta: Ahmet Nafiz Tekin





Şabanözü: Şeref Yetan





Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan





Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu





Saçak beldesi: Melahat Işık



Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun





Bağımsız Türkiye Partisi



Çankırı: Ömer Nezir



Atkaracalar: Fatma Sena Gölelçin



Bayramören: Resul Karaoğlu



Eldivan: Yaşar Cebesoy



Ilgaz: Ümit Şenay



Kızılırmak: Mehmet Yahya Buğday



Korgun: Ömer Akburak



Kurşunlu: Doğan Köroğlu



Orta: Mustafa Yaman



Şabanözü: Mustafa Haydar Parlak



Yapraklı: Mesut Özkan



Çerkeş: Yasin Haydar Yartaşı



Yaylakent beldesi: Murat Karakaya



Çardaklı beldesi: Ahmet Akburak



Saçak beldesi: Ahmet Köroğlu



Büyük Birlik Partisi



Yapraklı: Hasan Basri Avşar



Yaylakent beldesi: Recep Kartal



Türkiye Komünist Partisi



Çankırı: Necati Ege Keklik



Demokratik Sol Parti



Çankırı merkez: Namık Kaya



Vatan Partisi



Çankırı merkez: Hakan Çelik



Şabanözü: Nihat Karsavuranoğlu



Bağımsız



Çerkeş: Taner Karagöz



Atkaracalar: Semra Okursoy



Saçak beldesi: Hamza İnkaya

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler