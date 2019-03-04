Kesin Aday Listesi
36 dakika önce
Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Çankırı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Çankırı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Çankırı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çankırı: Hüseyin Boz
Atkaracalar: Harun Oflaz
Bayramören: İsmail Güngör
Çerkeş: Hasan Sopacı
Eldivan: Musafa Lafcı
Ilgaz: Mehmed Öztürk
Kızılırmak: Bayar Soysal
Korgun: Kamil Akel
Kurşunlu: Şakir Kaymak
Orta: Bayram Onay
Şabanözü: Faik Özcan
Yapraklı: Ali Hasekioğlu
Yaylakent beldesi: Kadir Dede
Saçak beldesi: Ramazan Yarım
Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Çankırı: Mustafa İbişoğlu
Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu
Eldivan: Ülkü Koçer Kavalalı
Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş
Şabanözü: Zeki Göktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı: İsmail Hakkı Esen
Atkaracalar: Ali Rıza Küçükkutlu
Bayramören: Halil Muratoğlu
Çerkeş: Hüseyin Erdoğan
Eldivan: Nusrettin Gökçer
Ilgaz: Arif Çayır
Kızılırmak: Bahattin Güler
Korgun: Hasan Hüseyin Kozan
Kurşunlu: Hamdi Büyükpoyraz
Orta: Yunus Yarımkaya
Şabanözü: Mustafa Karakaya
Yapraklı: Ömer Güngör
Yaylakent beldesi: Murat Çavuş
Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı
Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem
İYİ Parti
Çankırı: Raif Oktay
Ilgaz: Hakkı Yalçın
Korgun: Arif Soysal
Bayramören: Kerim Karakoç
Saadet Partisi
Çankırı: Mustafa Ünver
Atkaracalar: Zekeriya Çakır
Bayramören: Yaşar Emiral
Çerkeş: Satılmış Üke
Eldivan: Faruk Karatatar
Ilgaz: Sait Yılmaz
Kızılırmak: Tevfik Efe
Korgun: Bahattin Şenol
Kurşunlu: Recep Kalfa
Orta: Ahmet Nafiz Tekin
Şabanözü: Şeref Yetan
Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan
Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu
Saçak beldesi: Melahat Işık
Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun
Bağımsız Türkiye Partisi
Çankırı: Ömer Nezir
Atkaracalar: Fatma Sena Gölelçin
Bayramören: Resul Karaoğlu
Eldivan: Yaşar Cebesoy
Ilgaz: Ümit Şenay
Kızılırmak: Mehmet Yahya Buğday
Korgun: Ömer Akburak
Kurşunlu: Doğan Köroğlu
Orta: Mustafa Yaman
Şabanözü: Mustafa Haydar Parlak
Yapraklı: Mesut Özkan
Çerkeş: Yasin Haydar Yartaşı
Yaylakent beldesi: Murat Karakaya
Çardaklı beldesi: Ahmet Akburak
Saçak beldesi: Ahmet Köroğlu
Büyük Birlik Partisi
Yapraklı: Hasan Basri Avşar
Yaylakent beldesi: Recep Kartal
Türkiye Komünist Partisi
Çankırı: Necati Ege Keklik
Demokratik Sol Parti
Çankırı merkez: Namık Kaya
Vatan Partisi
Çankırı merkez: Hakan Çelik
Şabanözü: Nihat Karsavuranoğlu
Bağımsız
Çerkeş: Taner Karagöz
Atkaracalar: Semra Okursoy
Saçak beldesi: Hamza İnkaya
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:25 Kaynak: AA
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