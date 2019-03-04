Kesin Aday Listesi

Samsun'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Samsun'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Samsun'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Samsun'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)



19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)



Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)



Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)



Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)



Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)



Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)



Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)



İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)



Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)



Ladik: Nurhan Yapıcı Özel (Cumhur İttifakı)



Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)



Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)



Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)



Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)



Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)



Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)



Bafra: Kemal Bütüner



Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)



Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)



Tekkeköy: Tansu Çıkış



Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)



Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)





Milliyetçi Hareket Partisi





Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)



Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)





İYİ Parti



Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)



19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)



Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)



Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)



Bafra: Rızvan Aksoy



Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)



Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)



Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)



İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)



Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)



Tekkeköy: Mustafa Candal



Saadet Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen



19 Mayıs: Yakup Demir



Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız



Asarcık: Seyitahmet Akkuş



Atakum: Serdar Şen



Ayvacık: Cengiz Keskin



Bafra: Mustafa Harman





Canik: Ali Şener



Çarşamba: Sebahattin Sancar



Havza: Şenol Tunçay



İlkadım: Şerif Altundal



Kavak: Remzi Sarak



Ladik: Yalçın Kaya Oğuz



Salıpazarı: Ali Turhan



Tekkeköy: Şükrü Yavuz



Terme: Ali Yüksel



Vezirköprü: Fahreddin Kılıç



Yakakent: Sinan Yılmaz





Türkiye Komünist Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal



İlkadım: Ferdi Ak





Demokrat Parti



Büyükşehir Belediyesi: Fethi Zeki Sayar



Alaçam: Atalay Yılmaz



Atakum: Meral Şenocak



Ayvacık: Yaşar Çakıroğlu



Bafra: Fatih Aydoğan



Canik: Ramazan Atar



Çarşamba: Dudu Öztürk



Havza: Turgay Saat



İlkadım: Mustafa Kemal Kumbasar



Kavak: Gündüz Söylemez



Salıpazarı: Nurcan Atik



Tekkeköy: Hasan Özdağ



Yakakent: Emin Şensoy



Vatan Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu





Demokratik Sol Parti:



Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç



19 Mayıs: Serdar Falcıoğlu



Alaçam: Aziz Ak



Asarcık: Tarık Er



Atakum: Devrim İpekdal



Bafra: Zeynep Çiçek



Canik: Erkan Gökçen



Çarşamba: İbrahim Sağlam



Havza: Temel Terme



İlkadım: Murat Falcıoğlu



Kavak: Abdullah Haşim Öner



Ladik: Mahmut Mustafa Başaran



Salıpazarı: Yeşim Karakaya



Tekkeköy: Niyazi Odabaş



Terme: Yunus Soylu



Vezirkörpü: Murat Arabacı



Yakakent: Hasan Recai Geritabak



Bağımsız Türkiye Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan



19 Mayıs: Ali Karamahmutoğlu



Alaçam: Mahmut Durgun



Asarcık: Mustafa Kurt



Atakum: Hüsnüye Kömürlü



Ayvacık: Cemal Pala



Bafra: Sezai Şahin



Canik: Yusuf Kurt



Çarşamba: Hayri Ayan



İlkadım: Lisan Yolay



Kavak: Seydi Ahmet Erat



Ladik: Nermin Yolay



Salıpazarı: Sadık Altay



Tekkeköy: Kamil Yenen



Terme: Suat Küçükdursun



Vezirköprü: Satılmış Gülhan



Yakakent: Bülent Küçükçakır



Büyük Birlik Partisi



Alaçam: Haydar Yıldırım



Ayvacık: Erdal Avcı



Canik: Kemal Saral



Çarşamba: Ertan Sağlam



Salıpazarı: Mehmet Zengin



Terme: Hüseyin Ar



Vezirköprü: Fatih Ay



Yakakent: Salih Seven



Bağımsız Adaylar



Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta



Asarcık: Necip Endes



Havza: Mustafa Turhan, Mahmut Karahan



İlkadım: Şaban İşenç



Kavak: Muzaffer Candemir



Ladik: Ahmet Devlethan



Tekkeköy: Özcan Büyük

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