Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

33 dakika önce

Niğde'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listesi, System.String[]
Niğde'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Niğde'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre, Niğde'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Niğde merkez: Emrah Özdemir

Ulukışla: Ali Uğurlu

Altunhisar: Abdullah Arıöz

Bor: Serkan Baran

Çiftlik: Serkan Güzel

Çamardı: Yavuz Soylu

Cumhuriyet Halk Partisi


Niğde merkez: Rasim Yılmaz

Ulukışla: Mustafa Ünal

Altunhisar: Abdi Mercan

Bor: Şenol Bengü

Çiftlik: Ramazan Taş

Çamardı: Osman Okcu

Milliyetçi Hareket Partisi

Niğde merkez: Hakan Er

Ulukışla: Ali Ünkesen

Altunhisar: Vedat Kirazcı

Bor: Mustafa Tecimer

Çiftlik: Fazlı Koç

Çamardı: Mehmet Alakuş

İYİ Parti

Niğde merkez: Mümin İnan

Altunhisar: Durmuş Acer

Bor: Rauf Ersin Daş

Çamardı: İbrahim Eroğlu

Saadet Partisi

Niğde merkez: Nihat Altıparmak

Ulukışla: Yusuf Bozdağ

Altunhisar: Cengiz Sevinç

Bor: Fatih Yetkin

Çiftlik: İbrahim Özsaraç

Çamardı: Rahim Emli

Türkiye Komünist Partisi

Niğde merkez: Ezgi Göçmen

Bor: Bayram Uluad

Vatan Partisi


Niğde merkez: Hasan Akşen

Demokratik Sol parti

Niğde merkez: Yusuf Kukul

Bağımsız Türkiye Partisi

Niğde merkez: Vahit Belge

Ulukışla: Faruk Belge

Altunhisar: Himmet Göktaş

Bor: İbrahim Dağgeri

Çiftlik: Niyazi Özkan

Çamardı: Karanfil Şenol

Demokrat Parti:

Ulukışla: Sebat Tekeli

Bağımsız:

Niğde merkez: Figen Üzer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Niğde, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Anadolu Buz Kesti! Ardahan'da Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi Bahçelievler'de Vahşet: Seccadenin Üzerinde Boğmuşlar!

Rakiplerini Jiletlediği İddia Edilen Futbolcu, Amedspor'da Kadro Dışı BTS'den Gebze-Halkalı Hattı Uyarısı: Hayati Derecede Eksiklikler Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:24:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]