Kesin Aday Listesi - Bursa

Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Bursa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Bursa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)



Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)



Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)





Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)





Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)





Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)





Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)





Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)





İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)





İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)





Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)





Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)





Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)



Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)





Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)





Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)





Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi





Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)





Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)





Nilüfer: Turgay Erdem (Millet İttifakı)





Yıldırım: Özgür Erdursun (Millet İttifakı)





Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)





Gürsu: Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)





Harmancık: Ahmet Tufan (Millet İttifakı)





Kestel: Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)





Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)





Milliyetçi Hareket Partisi





Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)





İYİ Parti





Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)





İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)





İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)





Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)





Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)





Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)





Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)





Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)





Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)





Saadet Partisi





Bursa Büyükşehir: Mehmet Atmaca





Osmangazi: Gökhan Gerçek





Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu





Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli





Büyükorhan: İsmail Şaşkın





Gemlik: Adnan Bıyıklı





Gürsu: Reşat Kumbasar





Harmancık: Ahmet Kaya





İnegöl: Hasan Eroğlu





İznik: Mehmet Turan





Karacabey: Zeynel Abidin Koçak





Keles: Fehmi Narin





Kestel: Mehmet Akbaba





Mudanya: Nebi Yurtsever





Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman





Orhaneli: Ömer Din





Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu





Yenişehir: Mehmet Kaya





Bağımsız Türkiye Partisi



Bursa Büyükşehir: Şevket Tamaç



Nilüfer: Serdal Hisar





Mudanya: İsmail Tuna





Osmangazi: Hakan Özkul





Gürsu: Ergün Koçak





Karacabey: Mehmet Yaşar Anteplioğlu





İznik: Muhammet Yeşilyurt





Yıldırım: Hasan Kazancı





Yenişehir: Cemil Bale





Kestel: Abdulkadir Sarı





Gemlik: Ali Yetkin





Keles: Ali Garaçoğlu





Gemlik: Erhan Doğan





Orhangazi: Muhammet Ali Varlı





Mustafakemalpaşa: Necip Albayrak





Türkiye Komünist Partisi





Bursa Büyükşehir: Mehmet Yavuzkan





Vatan Partisi





Bursa Büyükşehir: Suna Soydaş Fırat





Osmangazi: Doğan Atasoy



Yıldırım: Arzu Bitirgiç



Nilüfer: Mustafa Enver Yılmaz





Mudanya: İsmail Tıkır





Gürsu: Osman Erinç





Karacabey: Rıfat Narhın





İznik: Hamdi Tekdemir





Yenişehir: Feridun Öztürk





Kestel: Gülten Seytin





Gemlik: Canan Bölük





Keles: Nurettin Atış





İnegöl: Mehmet Atlı





Mustafakemalpaşa: Mehmet Emin Akan





Harmancık: Gülşah Öztürk



Orhangazi: Süleyman Yurttaşer



Demokrat Parti





Bursa Büyükşehir: Metin Engin





Osmangazi: Nazif Kara





Nilüfer: Muhittin Değirmenci





Yıldırım: Mustafa Ertemür





Mudanya: Erkan Can





Gürsu: Erkan Özkan





Karacabey: Ergin Koç





İznik: Mustafa Bilgiç





Yenişehir: Müzeyyen Ünlü





Kestel: Aynur Bilgiç





Gemlik: Sadullah Gülşen





Keles: Kaya Ali Argın





İnegöl: Aydın Savaş





Orhangazi: Çetin Çoklar





Mustafakemalpaşa: Orhan Alper





Demokratik Sol Parti





Bursa Büyükşehir: Ahmet Murat Özbilge





Osmangazi: Kıvanç Bozacı



Nilüfer: İbrahim Alkaya



Yıldırım: Bahattin Kuşoğlu





Mudanya: Engin Tokgöz





Gürsu: Hüseyin Cinemre





İznik: Cemal Güneş





Yenişehir: Mehmet Muammer Çelik





Kestel: Mahmut Demir





Gemlik: Ahmet Yılmaztürk





İnegöl: Halil Büyükışıklar





Orhangazi: İbrahim İnce





Mustafakemalpaşa: Ahmet Olcay Akıncı





Büyük Birlik Partisi





Osmangazi: Şaban Demir





Yıldırım: Ayhan Özbek





Yenişehir: Hasan Uslu





Kestel: Ömer Ünsal





Gemlik: Hacı Ömer Yavuz





İnegöl: Selahattin Çelt





Mustafakemalpaşa: Hüseyin Has





Halkların Demokratik Partisi





Yenişehir: Halil Akyün





İnegöl: Kemal Doğan



Bağımsız aday



Bursa Büyükşehir: Osman Uğur





Yıldırım: Muammer Akın





İnegöl: Ahmet Cebe - Kani Ahmet Erbay





Orhangazi: Engin Yavuz

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