Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi - Bursa

Kesin Aday Listesi - Bursa

1 saat önce

Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bursa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Bursa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)

Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)

Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)


Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)


Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)


Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)


Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)


Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)


İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)


İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)


Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)


Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)


Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)

Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)


Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)


Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)


Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi


Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)


Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)


Nilüfer: Turgay Erdem (Millet İttifakı)


Yıldırım: Özgür Erdursun (Millet İttifakı)


Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)


Gürsu: Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)


Harmancık: Ahmet Tufan (Millet İttifakı)


Kestel: Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)


Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)


Milliyetçi Hareket Partisi


Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)


İYİ Parti


Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)


İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)


İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)


Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)


Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)


Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)


Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)


Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)


Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)


Saadet Partisi


Bursa Büyükşehir: Mehmet Atmaca


Osmangazi: Gökhan Gerçek


Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu


Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli


Büyükorhan: İsmail Şaşkın


Gemlik: Adnan Bıyıklı


Gürsu: Reşat Kumbasar


Harmancık: Ahmet Kaya


İnegöl: Hasan Eroğlu


İznik: Mehmet Turan


Karacabey: Zeynel Abidin Koçak


Keles: Fehmi Narin


Kestel: Mehmet Akbaba


Mudanya: Nebi Yurtsever


Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman


Orhaneli: Ömer Din


Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu


Yenişehir: Mehmet Kaya


Bağımsız Türkiye Partisi

Bursa Büyükşehir: Şevket Tamaç

Nilüfer: Serdal Hisar


Mudanya: İsmail Tuna


Osmangazi: Hakan Özkul


Gürsu: Ergün Koçak


Karacabey: Mehmet Yaşar Anteplioğlu


İznik: Muhammet Yeşilyurt


Yıldırım: Hasan Kazancı


Yenişehir: Cemil Bale


Kestel: Abdulkadir Sarı


Gemlik: Ali Yetkin


Keles: Ali Garaçoğlu


Gemlik: Erhan Doğan


Orhangazi: Muhammet Ali Varlı


Mustafakemalpaşa: Necip Albayrak


Türkiye Komünist Partisi


Bursa Büyükşehir: Mehmet Yavuzkan


Vatan Partisi


Bursa Büyükşehir: Suna Soydaş Fırat


Osmangazi: Doğan Atasoy

Yıldırım: Arzu Bitirgiç

Nilüfer: Mustafa Enver Yılmaz


Mudanya: İsmail Tıkır


Gürsu: Osman Erinç


Karacabey: Rıfat Narhın


İznik: Hamdi Tekdemir


Yenişehir: Feridun Öztürk


Kestel: Gülten Seytin


Gemlik: Canan Bölük


Keles: Nurettin Atış


İnegöl: Mehmet Atlı


Mustafakemalpaşa: Mehmet Emin Akan


Harmancık: Gülşah Öztürk

Orhangazi: Süleyman Yurttaşer

Demokrat Parti


Bursa Büyükşehir: Metin Engin


Osmangazi: Nazif Kara


Nilüfer: Muhittin Değirmenci


Yıldırım: Mustafa Ertemür


Mudanya: Erkan Can


Gürsu: Erkan Özkan


Karacabey: Ergin Koç


İznik: Mustafa Bilgiç


Yenişehir: Müzeyyen Ünlü


Kestel: Aynur Bilgiç


Gemlik: Sadullah Gülşen


Keles: Kaya Ali Argın


İnegöl: Aydın Savaş


Orhangazi: Çetin Çoklar


Mustafakemalpaşa: Orhan Alper


Demokratik Sol Parti


Bursa Büyükşehir: Ahmet Murat Özbilge


Osmangazi: Kıvanç Bozacı

Nilüfer: İbrahim Alkaya

Yıldırım: Bahattin Kuşoğlu


Mudanya: Engin Tokgöz


Gürsu: Hüseyin Cinemre


İznik: Cemal Güneş


Yenişehir: Mehmet Muammer Çelik


Kestel: Mahmut Demir


Gemlik: Ahmet Yılmaztürk


İnegöl: Halil Büyükışıklar


Orhangazi: İbrahim İnce


Mustafakemalpaşa: Ahmet Olcay Akıncı


Büyük Birlik Partisi


Osmangazi: Şaban Demir


Yıldırım: Ayhan Özbek


Yenişehir: Hasan Uslu


Kestel: Ömer Ünsal


Gemlik: Hacı Ömer Yavuz


İnegöl: Selahattin Çelt


Mustafakemalpaşa: Hüseyin Has


Halkların Demokratik Partisi


Yenişehir: Halil Akyün


İnegöl: Kemal Doğan

Bağımsız aday

Bursa Büyükşehir: Osman Uğur


Yıldırım: Muammer Akın


İnegöl: Ahmet Cebe - Kani Ahmet Erbay


Orhangazi: Engin Yavuz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Engin Yavuz, Bursa, Güncel
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