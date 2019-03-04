Kesin Aday Listesi - Kırklareli

Kırklareli'nde 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırklareli'nde 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kırklareli'nde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Kırklareli'nde siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Kırklareli (Üsküp): Hüseyin Kasap



Kırklareli (Kavaklı): Gürel Koşdemir



Kırklareli (İnece): İlhan Arı



Babaeski: Mustafa Buyur



Babaeski (Alpullu): Erhan Ceylan



Babaeski (Büyükmandıra): Ersan Çölgeçen



Babaeski (Karahalil): Dindar Seçen



Lüleburgaz: Akın Kamacı



Lüleburgaz (Ahmetbey): Şaban Aykırı



Lüleburgaz (Evrensekiz): Sadettin Kuşku



Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Lütfü Karaman



Vize: Hasan Basri Korkmaz



Vize (Çakıllı): İbrahim Alkan



Vize (Kıyıköy): Ahmet Bora



Kofçaz: Ziya Karataş





Demirköy: Recep Gün



Demirköy (İğneada): Serkan Görkey



Pınarhisar: İhsan Talay



Pınarhisar (Kaynarca): Hasan Garip



Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel





Cumhuriyet Halk Partisi





Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)





Kırklareli (İnece): Şahabettin Vardar



Kırklareli (Üsküp): Halil Bahçivan (Millet İttifakı)



Kırklareli (Kavaklı): Bayram Pehlivan



Babaeski: Abdullah Hacı



Babaeski (Alpullu): Saim Kırcı



Babaeski (Büyükmandıra): Sertaç Balyemez



Babaeski (Karahalil): Aykut Yakut (Millet İttifakı)



Lüleburgaz: Murat Gerenli



Lüleburgaz (Ahmetbey): Mustafa Altıntaş (Millet İttifakı)



Lüleburgaz (Evrensekiz): Mustafa Nalbant



Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Ertuğrul Çamlıca (Millet İttifakı)



Vize: Ercan Özalp





Vize (Kıyıköy): Ender Sevinç (Millet İttifakı)



Vize (Çakıllı): Gökhan Karabulut



Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)





Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)





Demirköy (İğneada): Tahir Işık (Millet İttifakı)



Pınarhisar: Münir Çapkur



Pınarhisar (Kaynarca): Serdar Türker (Millet İttifakı)



Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)





Milliyetçi Hareket Partisi





Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)



Kırklareli (İnece): Veysel Akman



Kırklareli (Kavaklı): Gizem Bayram



Kırklareli (Üsküp): Mustafa Mat



Babaeski: Recep Özcan



Babaeski (Alpullu): Semih Meriç



Babaeski (Büyükmandıra): Hülya Gürman



Babaeski (Karahalil): Oğuzhan Meriç



Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız



Lüleburgaz (Ahmetbey): Güldüren Başoğul



Lüleburgaz (Evrensekiz): Birol Özbay



Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Yakup Demir



Vize: Sedat Balkı





Vize (Çakıllı): Mehmet Bayram



Vize (Kıyıköy): İsmail Gök



Kofçaz: Aycan Elmaz



Demirköy: Muhlis Yavuz



Demirköy (İğneada): Murat Babat



Pınarhisar: Nedim Bars



Pınarhisar (Kaynarca): Halil İnan Mazman



Pehlivanköy: Semra Önem





İYİ Parti



Kırklareli (İnece): Nihat Evirgen



Babaeski: Ragıp Berk





Babaeski (Alpullu): Çülşah Akar Kazdal



Babaeski (Büyükmandıra): Çiler Çetiner



Lüleburgaz: Mustafa Kalecik



Lüleburgaz (Evrensekiz): Naki Karakuş



Vize: Harun Kıyar





Pınarhisar: Mehmet Kapılı





Saadet Partisi





Kırklareli: Mithat Özdemir





Kırklareli (Kavaklı): Enes Aydın



Kırklareli (İnece): Emrullah Demir



Kırklareli (Üsküp): Salih Uyanık



Babaeski: Hüseyin Gündüz



Babaeski (Alpullu): Hüsamettin Paytar



Babaeski (Büyükmandıra): Muhammed Eymen Merdiven



Babaeski (Büyükmandıra Bağımsız): Hüseyin Özcan



Babaeski (Karahalil): Mehmet Furkan Bülbül



Lüleburgaz: Kenan Apaydın



Lüleburgaz (Ahmetbey): Seyit İbrahim İnci



Lüleburgaz (Evrensekiz): Pelin Aydın



Lüleburgaz (Büyükkarıştıran): Murat Öztürk



Vize: Kenan Köstekçi



Vize (Çakıllı): Aslı Ateş Yıldız



Vize (Kıyıköy): Ayşen Çay



Kofçaz: Zahide Tank



Pınarhisar: Güner Aydın



Pınarhisar (Kaynarca): Hüseyin Bal



Pehlivanköy: Enes Duman





Vatan Partisi





Kırklareli: Halil Göçen





Demokrat Parti





Vize: Bülent Türker



Büyük Birlik Partisi



Babaeski: Atilla Söylem





Bağımsız Türkiye Partisi



Kırklareli: Ahmet Can Kayacı



Babaeski: Güray Altıntaş



Pınarhisar: Zeliha Gülen



Demirköy: Nihat Akyüz



Vize: Ender Karabulut



Demokratik Sol Parti





Kırklareli: Suat Bahçekapılı



Pınarhisar: Mustafa Cingöz



Demirköy (İğneada): Alaybey Fazlıoğlu



Türkiye Komünist Partisi:



Kırklareli: Buket Manap



Demirköy: Ahmet Çakmak



Vize (Çakıllı): Nagihan Açıkalın



Bağımsız





Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu





Babaeski: Ahmet Münür Bedelli

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