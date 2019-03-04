Kesin Aday Listesi - Tekirdağ

Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Tekirdağ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)





Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)





Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)





Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)





Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)





Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)





Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)





Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)





Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)





Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)





Cumhuriyet Halk Partisi





Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet İttifakı)





Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet İttifakı)





Çerkezköy: Vahap Akay (Millet İttifakı)





Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet İttifakı)





Muratlı: Nebi Tepe





Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet İttifakı)





Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet İttifakı)





Çorlu: Ahmet Sarıkurt





Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet İttifakı)





Ergene: Rasim Yüksel (Millet İttifakı)





Şarköy: Alpay Var (Millet İttifakı)





Saray: Özger Erkiş



Milliyetçi Hareket Partisi





Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)





Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti





Çorlu: Erkan Düzenli





Muratlı: Zülküf İşler





Saray: Ali Özen





Halkların Demokrasi Partisi



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Şadi Özdemir



Süleymanpaşa: Kasım Gür



Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş



Çorlu: Ceylan Deniz Adıyaman



Ergene: Erkan Atalay



Kapaklı: İbrahim Yavuz



Saadet Partisi





Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan



Süleymanpaşa: Atakan Yaşar





Çorlu: Murat Vakitçi



Çerkezköy: Erol Kaya





Ergene: Oktay Çalışkan





Hayrabolu: Gökay Yıldırım





Kapaklı: Hasan Karakoç





Muratlı: Tarık Eğçin





Malkara: Enes Kiremitçi





Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon





Saray: Halil Gören



Şarköy: Levent Çotuk





Demokratik Sol Parti





Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman





Çerkezköy: Metin Dönmez





Ergene: Bora Küçükçetin





Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu





Malkara: Yılmaz Yıldız





Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar





Marmaraereğlisi: Hikmet Ata





Kapaklı: Tuncay Ulukaya





Vatan Partisi





Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu





Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz





Süleymanpaşa: Özkan İnci





Ergene: Kenan Serbest





Saray: Muzaffer Malkoç



Büyük Birlik Partisi





Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın





Çerkezköy: Yılmaz Bulut





Kapaklı: Güzin Yıldız





Malkara: Bahri Demir





Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz





Saray: Sabri Güner



Şarköy: Sabri Güner





Ergene: Onur Meriç



Çorlu: İsmail Ceylan



Hayrabolu: Hasan Özdemir



Malkara: Bahri Demir



Demokrat Parti



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hamza Şahin



Süleymanpaşa: Hayati Avcı



Hayrabolu: Arif Yalçın



Muratlı: Kadir Arda



Türkiye Komünist Partisi



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bayırlı



Çorlu: İbrahim Çevik



Bağımsız Türkiye Partisi



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlyas Sabancı



Süleymanpaşa: Kemal İşcan



Çerkezköy: Fatih Irmak



Çorlu: Hüseyin Güler



Ergene: Neziha Durgunkaya



Hayrabolu: Mert Olgun



Kapaklı: Mesut Haydar Tüter



Malkara: Mesut Gündoğu



Marmaraereğlisi: Refik Tüter



Muratlı: Fatih Tüter



Saray: Sena Özdoğan



Şarköy: Hasan Biçer



Bağımsız adaylar





Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Tuncay Sağıroğlu



Ergene: Ersin Sever



Malkara: Orhan Gürbüz

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