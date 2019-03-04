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Kesin Aday Listesi - Tekirdağ

24 dakika önce

Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

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Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Tekirdağ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)


Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)


Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)


Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)


Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)


Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)


Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)


Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)


Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)


Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)


Cumhuriyet Halk Partisi


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet İttifakı)


Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet İttifakı)


Çerkezköy: Vahap Akay (Millet İttifakı)


Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet İttifakı)


Muratlı: Nebi Tepe


Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet İttifakı)


Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet İttifakı)


Çorlu: Ahmet Sarıkurt


Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet İttifakı)


Ergene: Rasim Yüksel (Millet İttifakı)


Şarköy: Alpay Var (Millet İttifakı)


Saray: Özger Erkiş

Milliyetçi Hareket Partisi


Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)


Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti


Çorlu: Erkan Düzenli


Muratlı: Zülküf İşler


Saray: Ali Özen


Halkların Demokrasi Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Şadi Özdemir

Süleymanpaşa: Kasım Gür

Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş

Çorlu: Ceylan Deniz Adıyaman

Ergene: Erkan Atalay

Kapaklı: İbrahim Yavuz

Saadet Partisi


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan

Süleymanpaşa: Atakan Yaşar


Çorlu: Murat Vakitçi

Çerkezköy: Erol Kaya


Ergene: Oktay Çalışkan


Hayrabolu: Gökay Yıldırım


Kapaklı: Hasan Karakoç


Muratlı: Tarık Eğçin


Malkara: Enes Kiremitçi


Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon


Saray: Halil Gören

Şarköy: Levent Çotuk


Demokratik Sol Parti


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman


Çerkezköy: Metin Dönmez


Ergene: Bora Küçükçetin


Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu


Malkara: Yılmaz Yıldız


Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar


Marmaraereğlisi: Hikmet Ata


Kapaklı: Tuncay Ulukaya


Vatan Partisi


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu


Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz


Süleymanpaşa: Özkan İnci


Ergene: Kenan Serbest


Saray: Muzaffer Malkoç

Büyük Birlik Partisi


Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın


Çerkezköy: Yılmaz Bulut


Kapaklı: Güzin Yıldız


Malkara: Bahri Demir


Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz


Saray: Sabri Güner

Şarköy: Sabri Güner


Ergene: Onur Meriç

Çorlu: İsmail Ceylan

Hayrabolu: Hasan Özdemir

Malkara: Bahri Demir

Demokrat Parti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hamza Şahin

Süleymanpaşa: Hayati Avcı

Hayrabolu: Arif Yalçın

Muratlı: Kadir Arda

Türkiye Komünist Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bayırlı

Çorlu: İbrahim Çevik

Bağımsız Türkiye Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlyas Sabancı

Süleymanpaşa: Kemal İşcan

Çerkezköy: Fatih Irmak

Çorlu: Hüseyin Güler

Ergene: Neziha Durgunkaya

Hayrabolu: Mert Olgun

Kapaklı: Mesut Haydar Tüter

Malkara: Mesut Gündoğu

Marmaraereğlisi: Refik Tüter

Muratlı: Fatih Tüter

Saray: Sena Özdoğan

Şarköy: Hasan Biçer

Bağımsız adaylar


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Tuncay Sağıroğlu

Ergene: Ersin Sever

Malkara: Orhan Gürbüz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA

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