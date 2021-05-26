"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Dikili'deki adalar bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor - Son Dakika

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Dikili'deki adalar bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor

26.05.2021 11:17

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölge, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölge, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bölge, eşsiz bir güzelliğe sahip.

Bembeyaz kumları, turkuaz renkli, sakin ve berrak denizi, maviyle yeşilin buluştuğu irili ufaklı koyları ile bölge, " Ege'nin Maldivleri" olarak da anılıyor.

İzmir'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki turizmciler alınan kararla bölgenin yabancı turistler için de cazibe merkezi olacağını düşünüyor.

"Doğal güzelliklerin korunması adına kararı doğru buluyorum"

Dikili'de otel işletmecisi Metin Tanrıverdi, AA muhabirine, ilçenin turizmde yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bu anlamda bölgenin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Doğal güzelliklerin korunması adına alınan kararı doğru buluyorum. Dikili'nin aynı zamanda turizmde yeni atılımlara ihtiyacı var. Fransa'nın Nice şehri ile karşılaştırdığımızda mesela iki yerin doğal tabiat yapısı aynı fakat onlar bizim çok önümüzde. Dikili'nin de turizmde aynı gelişmeyi göstermesi için doğal zenginliklerimizi ekonomik zenginliklere çevirmemiz lazım. Bunun için de master planlara ihtiyacımız var. Yetkililerin ortaklaşa çalışmaları ve master planlarla ilçemizi turizmde cazibe merkezi haline getirebiliriz."

"Umarım yapılacak projelerle Dikili hak ettiği yere ulaşır"

Turizm acentesi sahibi Sait Tez ise yeterince bilinmeyen Dikili'nin alınan karar sonrası yürütülecek çalışmalarla daha çok yabancı turisti ağırlamasını beklediklerini ifade etti.

Bergama, Ayvalık gibi turizm potansiyeli olan çevre ilçelere yakınlığı dolayısıyla da Dikili'nin tatilciler için iyi bir rota olduğuna dikkate çeken Tez, şöyle konuştu:

"Turizm acenteleri olarak Dikili koylarının daha belirgin hale getirilerek doğaya uygun tesisleşmesini, gelen yerli yabancı turiste daha çok imkan sunmasını istiyoruz. Böylece turizmde Dikili'mizi daha iyi tanıtabiliriz. Bu anlamda adalar bölgesinin 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi çok yerinde bir karar. Ayrıca Midilli hattının açılması seyahat acenteleri ve Dikili için çok önemli. Buradaki yöneticilerin ilgili makamlarla konuşarak Ayvalık-Midilli seferleri nasıl devam ediyorsa Dikili-Midilli hattının tekrar açılıp Dikili'ye kazandırılması lazım. Umarım yapılacak projelerle Dikili hak ettiği yere ulaşır."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dikili, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Dikili'deki adalar bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor - Son Dakika


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