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'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM - Son Dakika

'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM

28.05.2021 12:02

TUNCELİ'de 42 bin 674 hektarlık alanı, akarsu kaynakları, bölgeye özgü canlıları, endemik bitki türleri ve örtüsü ile eşsiz değere sahip Munzur Vadisi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesinin ardından bakanlık yetkilileri, bölgede keşif...

TUNCELİ'de 42 bin 674 hektarlık alanı, akarsu kaynakları, bölgeye özgü canlıları, endemik bitki türleri ve örtüsü ile eşsiz değere sahip Munzur Vadisi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesinin ardından bakanlık yetkilileri, bölgede keşif çalışmalarını tamamlayarak, rapor hazırladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir süre önce Tunceli'ye yaptığı ziyarette, 1971'de 'milli park' da ilan edilen Munzur Vadisi'nin 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildiğini açıkladı. Görenlerin doğal güzelliğine hayran kaldığı Munzur Vadisi ile ilgili karar, yöre halkını sevindirdi. 'Kesin korunacak hassas alan' ilanının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nden 3 uzman, bölgeye gelerek, keşif çalışmalarını tamamlayıp, rapor hazırladı.

2 BİNE YAKIN FAUNA

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın önemine değinen avukat Barış Yıldırım, Munzur Vadisi havzası, 1971 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 'milli park' ilan edilmişti. Burada 5 ayrı ekosistem kesişiyor. Akarsu, orman, kaya, mera ve bozkır ekosistemi bulunuyor. Bu ekosistem çeşitliliği, beraberinde zengin florastik ve faunastik habitat üretiyor. Bu havzada saptanmış 2 bine yakın fauna çeşidi var. Bölgemizde, Avrupa'nın yaşamı koruma sözleşmesi olan 'Bern Sözleşmesi'ne göre, koruma altında bulunan pek çok yaban hayatı türü var. Yöremizde çengel boynuzlu dağ keçisinin güçlü şekilde habitat bulduğunu ifade etmek isteriz. Yine Munzur suyunda, ultra su samurları bulunmakta. Munzur ırmağında 2017 yılında yapılan tespitlere göre, dünyada sadece bu suda yaşayan kırmızı benekli Munzur alası bulunmakta. Bölgede Anadolu parsının yaşadığına dair işaretler olduğu biliniyor, buna ilişkin veriler var dedi.

'TARİHİ KARAR'

Bakan Kurum'un açıkladığı kararın tarihi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Alınan karar, ilimiz ve ülkemiz bakımından, dünyanın kültürel ve doğal mirası bakımından, son derece tarihi bir karar. Kesin korunan hassas alanlarda fauna ve floranın habitatlarına hiçbir şekilde müdahale edilemiyor. Bu alanlarda hiçbir projeye, yapılaşmaya izin verilmiyor. Kesinlikle yapılaşma yasağı var. Dolayısıyla bu kapsamda faaliyet yürütülmesi, bizler bakımından büyük sevinçle karşılandı. Munzur Vadisi havzası sadece fauna ve flora bakımından değil aynı zamanda yöre inancı bakımından da son derece kutsiyet taşıyan saha diye konuştu.

HES PROJELERİNİN ÇED RAPORLARINA İPTAL

'Kesin korunacak hassas alan' ilanının ardından Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılması planlanan Konaktepe-1 ve Konaktepe-2 barajları ile hidroelektrik santrali (HES) projeleri için başvuruda bulunan şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca iptal edildiği kaydeden Yıldırım, şunları söyledi

Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında geçmişte yürütülmek istenilen Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES 1 ile Konaktepe HES 2 projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan ÇED başvurusu bakanlık tarafından iptal edildi. HES ve baraj projeleri için açtığımız davada Danıştay 13'üncü Dairesi lisans iptal kararı vermişti. Bilahare Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında baraj ve HES projelerine onay veren üstün kamu yararı kararı da açtığımız davada Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

VALİLİKTEN TEŞEKKÜR

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise karara ilişkin teşekkür edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimizi ziyareti sırasında, müjde olarak duyurduğu, 'Munzur Vadisi'nin kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi' için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ilimize gelerek, çalışmalara başladı. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız denildi.

YÖRE HALKI KUTSAL KABUL EDİYOR

Öte yandan Ovacık ilçesinde bulunan, kırk gözeden doğan ve onlarca dere suyuyla beslenen Munzur Çayı, yöre halkı tarafından kutsal sayılıyor. Zengin bitki türleriyle kaplı Munzur Vadisi, vaşak, yaban keçisi, kırmızı benekli alabalık, bozayı, Anadolu parsı ve koca engerek yılanı gibi yüzlerce canlıya ev sahipliği yapıyor.

'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM

Munzur Vadisi, Tunceli, Akarsu, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLEN MUNZUR VADİSİ İÇİN RAPOR TAMAM - Son Dakika


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