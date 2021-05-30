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"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sarıkaya Mağarası doğa tutkunlarını bekliyor - Son Dakika

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sarıkaya Mağarası doğa tutkunlarını bekliyor

30.05.2021 10:59

Batı Karadenizin en büyük mağarası olan ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, doğa tutkunlarını cezbediyor.

Batı Karadenizin en büyük mağarası olan ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, doğa tutkunlarını cezbediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce birinci derecede sit alanı olarak tescillenen ve son dönemde yapılan projelerle turizme kazandırılan Sarıkaya Mağarası, tam kapanma süreci sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Paleosen-Alt Eosen yaşlı kireç taşları içinde yarı yatay eğimli olarak gelişmiş, düden konumlu, yarı aktif fosil bir mağara olan ve bölgede "saklı cennet" olarak bilinen Sarıkaya Mağarası, yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı kararı ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Toplam uzunluğu 717 metre olan, yapılan metal merdivenler ve korkuluklarla tamamen gezilebilir hale getirilen mağara, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtı ve içinde barındırdığı şelaleleriyle görenleri büyülüyor.

Fosiller, damla taşlar, şelale, küçük kanyon ve vadiyi içinde barındıran mağara, doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Batı Karadenizin en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle daha çok ziyaretçi bekliyor.

"Bu alanı daha da güzelleştireceğiz"

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, AA muhabirine, doğa turizmini Yığılca'da daha açık hale getireceklerini, ilçenin şelaleleri ve yaylarıyla turistlere hizmet vereceğini söyledi.

İnsanların Sarıkaya Mağarası'na rahatça ulaşması için çalıştıklarını ifade eden Çam, "Dünyada dördüncü, Türkiye'de ikinci mağara. Yol ve genişletme çalışmalarıyla beraber asfaltlama çalışmalarını başlattık. İnsanlarımızın buralara yatırım yapmalarını bekliyoruz. Yedigöller yolu da turizm ağına alındığında yenileme ve genişletme çalışmaları yapılacak." diye konuştu.

Mağaranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle koruma altına alındığını anımsatan Çam, "Mağaranın hassas alan ilan edilmesi, bizleri son derece mutlu etmiştir. Bizler de bu alanların daha da güzelleşmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Gelen ziyaretçiler bir daha geliyor"

Sarıkaya köyü muhtarı Ercan Yalçın da mağaranın salgın sürecinde bile günde 250-300 ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Gelen ziyaretçiler bir daha geliyor. Geçenlerde Hollanda ve Suudi Arabistan'dan ziyaretçilerimiz geldi. Buradan gelen, Yedigöller ve Saklıkent'e geçecek. Doğaseverleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Recep Yağız, bir hafta içinde ikinci defa ziyarete geldiğini belirterek, "Gezilmeye, görülmeye değer bir mağara. Geçen hafta oğlumla geldik. 'Baba bir daha gidelim.' diye ısrar edince tekrar geldik." ifadesini kullandı.

Mağaraya ilk kez geldiğini ifade eden Okan Taşcan da çok büyük ve güzel olduğunu dile getirdi.

Mücahit Kaya ise daha önce böyle büyük bir mağara görmediğini kaydetti.

cumhurbaşkanı, Ankara, Turizm, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sarıkaya Mağarası doğa tutkunlarını bekliyor - Son Dakika


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