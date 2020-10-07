'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen Hersek Lagünü, flamingolara ev... - Son Dakika

'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen Hersek Lagünü, flamingolara ev sahipliği yapıyor

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, "150 hektar sulan alanı toplamda 250 hektar alanı kapsayan Hersek Lagünü'nde bu yıl yapılan sayımlarda 229 kuş çeşidi konaklıyor. Kuş çeşidi son 10 yılda yaklaşık 150 arttı diyebiliriz. Lagünde bulunan en önemli kuş türü flamingolar. Lagünde yaptığımız sayımlarda yaklaşık 500 flamingo kayıt altına alındı. Geçen yıl da bu sayılarda flamingo alana gelmişti" dedi.