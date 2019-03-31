Son Dakika Haberleri: Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Kırşehir 'Millet İttifakı' Dedi

Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Kırşehir 'Millet İttifakı' Dedi

32 dakika önce

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir 'Millet İttifakı' dediKIRŞEHİR - Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının açıklanamaya başlamasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehirliler, 'Millet İttifakı' adayı Selehattin Ekicioğlu'na evet dedi.

Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Kırşehir 'Millet İttifakı' Dedi, System.String[]
Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir 'Millet İttifakı' dedi

KIRŞEHİR - Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının açıklanamaya başlamasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehirliler, 'Millet İttifakı' adayı Selehattin Ekicioğlu'na evet dedi.
CHP İl Binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Ekicioğlu, "Beni yetiştiren annemin elini öpecek sonrasında ise yapacak işimiz çok yarından itibaren başlıyoruz"dedi.
Parti binası önünde toplanan kalabalık İzmir Marşı eşliğinde sevinç kutlamaları yapmaya başladı. Seçimlere Kırşehir'de CHP, İYİ Parti ile ittifak yaparak girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:02:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Kırşehir 'Millet İttifakı' Dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]