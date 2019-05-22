Kesin Sonuçlara Göre Belediye Başkanlıklarında AK Parti Yüzde 54,76, CHP Yüzde 17,71, MHP 17,20,...
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Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oy aldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:00 Kaynak: AA
Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti
yüzde 54,76, CHP
yüzde 17,71, MHP
17,20, HDP
4,21, İYİ Parti
1,77, Saadet Partisi
1,55 oy aldı
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