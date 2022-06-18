Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı

18.06.2022 00:05

İzmir'de, 2016 yılından beri kaçak olan ve hakkında sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, bu kartları kullanarak yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan hükümlü C.S., 6 yıl sonra yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılından beri kaçak olan firari hükümlü C.S.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti.

104 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir'de yakalandı

104 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.S., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 6 yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı İzmir'de uygulamadan kaçarken polisi aracıyla yaralayan sürücü tutuklandı Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı
Kaynak: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Banka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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