Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılından beri kaçak olan firari hükümlü C.S.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti.

104 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.S., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 6 yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.