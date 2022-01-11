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Kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan PKK hükümlüsü İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan PKK hükümlüsü İstanbul'da yakalandı

11.01.2022 11:09
Kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan PKK hükümlüsü İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına 1998'de düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Rıdvan Erden yakalandı.

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına 1998'de düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Rıdvan Erden yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran 1998'de Küçükçekmece Bayramtepe Mahallesi'nde bir kahvehaneye yönelik silahlı ve bombalı saldırıda 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Rıdvan Erden'in, Üsküdar'da bir adreste saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Erden, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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İstanbul, Üsküdar, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan PKK hükümlüsü İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan PKK hükümlüsü İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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