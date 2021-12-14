Kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.A., Jandarma Suç Araştırma Timi'nin fiziki araştırma ve takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince, 2012 yılında İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan ve kaçak olarak yaşayan A.A. isimli şahıs için Uludere JASAT yakalanması için çalışma başlattı. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan A.A.'nın hakkında fiziki araştırma yapan ve fiziki takibe başlayan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahsın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde saklandığı ikametine operasyon düzenledi. JASAT ve Uzungeçit Jandarma karakolu ile müşterek yapılan operasyon sonucu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan A.A., Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan A.A. tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ŞIRNAK