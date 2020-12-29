İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan E.G.Y.'nin kaldığı adresi tespit etti. Ekipler, dün adrese düzenlenen operasyonla kadını yakalayarak, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.G.Y., adliyeye sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlanıyor! İşte yeni ücretler

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı

Putin aşı teklifinde bulundu, Erdoğan Bakanlığa talimat verdi: Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs aşısı kararı

Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin oğlu: Sigarayı bırakıp uyuma diye uyarmıştım

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş