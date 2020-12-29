Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika

Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

29.12.2020 15:32
Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da, 13 ayrı dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan E.G.Y. adlı kadın, yakalandı.

ANTALYA'da, 13 ayrı dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan E.G.Y. adlı kadın, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı  dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan E.G.Y.'nin kaldığı adresi tespit etti. Ekipler, dün adrese düzenlenen operasyonla kadını yakalayarak, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.G.Y., adliyeye sevk edildi.


Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Dolandırıcılık, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika


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