Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Konya'da yakalandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Konya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Seceattin B'yi yürütülen çalışma neticesinde saklandığı evde yakaladı.

Hükümlünün ByLock kullandığı, itirafçıların beyanlarına göre örgütün sözde "büyük bölge lise mesulü ve bölge talebe mesulü" olduğu iddia edildi.

Emniyete götürülen hükümlünün işlemleri sürüyor.