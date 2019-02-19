Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş 7 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kesinleşmiş 7 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

5 dakika önce

Batman'da çeşitli suçlardan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş 7 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Batman'da çeşitli suçlardan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevini ifa ettiği sırada E.A. isimli şahsı durdurarak GBT sorgusunu yaptı. Yapılan kontrollerde E.A.'nın üç farklı suçtan arandığı ve 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

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