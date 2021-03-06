Kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika

Kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.A. isimli şahsın Sumbas ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıs İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan C.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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