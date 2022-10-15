Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şüpheli yakalandı.Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.