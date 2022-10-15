Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şüpheli yakalandı.Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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