Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı

24.02.2022 14:37
Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı

Sarıyer'de adam yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde gibi suçlardan dolayı kesinleşmiş 23 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs, Kağıthane'de saklandığı yerde yakalandı.

Sarıyer'de adam yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde gibi suçlardan dolayı kesinleşmiş 23 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs, Kağıthane'de saklandığı yerde yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de adam yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma gibi pek çok suçlardan aranan Özgür B., gelen ihbar üzerine Kağıthane Kaptan Sokak'ta bulunan bir çay ocağında tespit edildi. Sarıyer Asayiş Büro Ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak şahısım bulunduğu yere gitti. Bina içeresinde şahsın saklandığı fark eden ekipler, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise binanın arka kısmından çıkarak bahçe duvarına tırmanıp atladı. O sırada polise yakalanmamak için bir evin camını kırarak içeri girdi. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde etrafı sarılan şahıs teslim oldu. Gözaltına alınan Özgür B. Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Ayrıca cezaevi firarisi olan 33 yaşındaki şahıs, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme kararı ile cezaevine sevk edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SARIYER'DE YAKALANDI KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SARIYER'DE YAKALANDI İstanbul'da 'gece torbacısı' çöp evde kıskıvrak yakalandı: Çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da 'gece torbacısı' çöp evde kıskıvrak yakalandı: Çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirildi

Asayiş Büro, Uyuşturucu, Kağıthane, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'ya destek mesajı yayınladı!
14:32 Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Ülkedeki sivil halk terk ediyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement