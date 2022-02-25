Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı

25.02.2022 00:57
Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı

Sarıyer'de adam yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde gibi suçlardan dolayı kesinleşmiş 23 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs, Kağıthane'de saklandığı yerde yakalandı.

Sarıyer'de adam yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde gibi suçlardan dolayı kesinleşmiş 23 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs, Kağıthane'de saklandığı yerde yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de adam yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma gibi pek çok suçlardan aranan Özgür B., gelen ihbar üzerine Kağıthane Kaptan Sokak'ta bulunan bir çay ocağında tespit edildi. Sarıyer Asayiş Büro Ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak şahısım bulunduğu yere gitti. Bina içeresinde şahsın saklandığı fark eden ekipler, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise binanın arka kısmından çıkarak bahçe duvarına tırmanıp atladı. O sırada polise yakalanmamak için bir evin camını kırarak içeri girdi. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde etrafı sarılan şahıs teslim oldu. Gözaltına alınan Özgür B. Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Ayrıca cezaevi firarisi olan 33 yaşındaki şahıs, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme kararı ile cezaevine sevk edildi. - İSTANBUL

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Asayiş Büro, Uyuşturucu, Kağıthane, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kesinleşmiş hapis cezası alan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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