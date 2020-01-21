Kesinleşmiş hapis cezası buluna zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası buluna zanlı yakalandı

6 saat önce

Alaşehir İlçe Emni·yet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerin silahla tehdit başta olmak üzere değişik suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Z.(40) Yaptıkları operasyonla yakaladılar.

Kesinleşmiş hapis cezası buluna zanlı yakalandı, System.String[]

Alaşehir İlçe Emni·yet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerin silahla tehdit başta olmak üzere değişik suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Z.(40) Yaptıkları operasyonla yakaladılar. Alaşehir polis ekipleri gece saat 23.00 sularında zanlıyı Alaşehir Esentepe Mahallesi Çamlıbel caddesi üzerinde gördü. Şüpheli E.Z (40) kaçarak aynı mahallede oturan bayan arkadaşı B.A. (24) nın evine girdi. Polis ekipleri ekipler adrese yaptığı baskında şüpheli E.Z yi 126 gr esrar maddesi ve kullanmış olduğu sahte kimlik ile birlikte yakaladılar. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Esentepe Mahallesi, Alaşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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