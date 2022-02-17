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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalandı

17.02.2022 18:25
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi il genelinde yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi il genelinde yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. İl genelinde 143 polisin katıldığı operasyonda haklarında toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalandı - Son Dakika
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