Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçundan 10 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ve kasten yaralama, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlal etme suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ