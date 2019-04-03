Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 8 yıl 4 ay ve 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 8 yıl 4 ay ve 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında 2 ayrı "Hırsızlık" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli ile 2 ayrı "Yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan başka bir şüpheli tespit edildi. 2 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli de tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:50 Kaynak: İHA

Bingöl, Jandarma, 3. Sayfa
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