Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.E.A. (24) isimli şüphelş yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra 'yağma' suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.A. (30) isimli zanlı ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. (22) isimli şahıs yakalandı.



Şüphelilerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı

Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı

Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı