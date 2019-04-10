Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

46 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.E.A. (24) isimli şüphelş yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra 'yağma' suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.A. (30) isimli zanlı ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. (22) isimli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:06 Kaynak: İHA
Asayiş Büro, Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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