Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 3 yıl 9 ay ile 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan; Ş.D., M.E., H.Ç., A.İ., M.İ., G.D., A.S. ve Y.K. saklandıkları evlerde polis tarafından gözaltına alındı. Hükümlü şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR