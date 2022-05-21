Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı

21.05.2022 08:32

Afyonkarahisar'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada 6 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada 3 ay hapis cezası ile aranan V.U., 19 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan D.S., 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile aranan B.A., 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan E.K., 3 bin TL adli para cezasıyla aranan M.G. ve 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan E.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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