Kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi Kadıköy'de yakalandı - Son Dakika

Mikail BIYIKLI/ ÜSKÜDAR'da 2016 yılında kafede tartıştığı Kenan Alkan'ı bıçaklayarak öldüren ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Uğur Ekşi (26) dün akşamüstü Kadıköy'de yakalandı.

2016 Ağustos ayında Üsküdar'da Uğur Ekşi kafede oturduğu sırada kendisine selam veren Kenan Alkan'a sinirlendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Alkan'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Ekşi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 2016 yılından bu yana aranan Uğur Ekşi dün akşamüstü İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Kadıköy'de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

HAKKINDA 19 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARAranan şahıslar Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Uğur Ekşi'nin hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin çeşitli suçlardan da suç kaydının bulunduğu belirtildi. Uğur Ekşi'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüleceği oradan da cezaevine gönderileceği öğrenildi.