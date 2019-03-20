Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Fetö'cü Yakalandı
37 dakika önce
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası bulunan sanık yakalandı.
Niğde
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası bulunan sanık yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen E.U, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Daha önce öğretmenlikten ihraç edilen E.U, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:03 Kaynak: AA
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