Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Fetö'cü Yakalandı

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Fetö'cü Yakalandı

37 dakika önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası bulunan sanık yakalandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Fetö'cü Yakalandı, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası bulunan sanık yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen E.U, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.


Daha önce öğretmenlikten ihraç edilen E.U, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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