Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Son Dakika Güncel Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

6 saat önce

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı, System.String[]

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan R.B'nin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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