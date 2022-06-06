Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Turgutlu'da yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Turgutlu'da yakalandı

06.06.2022 12:04
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Turgutlu'da yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde almış olduğu bir ihbarı değerlendiren jandarmaya ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi saklandığı yerde yakaladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde almış olduğu bir ihbarı değerlendiren jandarmaya ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi saklandığı yerde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı 9. JASAT Timi, hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalama kararı bulunan Y.E.'nin Avşar Mahallesi'nde saklandığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine harekete geçen JASAT timleri, düzenledikleri operasyonla Y.E.'yi saklandığı yerde yakaladı.

Gözaltına alınan Y.E., Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

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Eski Manisa Yolu için büyükşehire teşekkür Eski Manisa Yolu için büyükşehire teşekkür Manisa'da şehitlikler için QR kod projesi Manisa'da şehitlikler için QR kod projesi
Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Turgutlu'da yakalandı - Son Dakika

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