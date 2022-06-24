Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Kayseri 'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın yakalandı - Son Dakika

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