Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, çatıda yakalandı
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 'gece vakti birden çok kişiye yağma' suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut T., polisi görünce saklandığı komşu evin çatısında yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:39 Kaynak: DHA
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde, 'gece vakti birden çok kişiye yağma' suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut T., polisi görünce saklandığı komşu evin çatısında yakalandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri hakkında 'gece vakti birden çok kişiye yağma' suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut T.'nin ilçedeki bir evde saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan takipler sonunda da Mahmut T.'nin Bozyaka'daki Çalıkuşu
Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon başlatan polis ekipleri, evin çevresini sardı. Ancak polislerin geldiğini gören Mahmut T. saklandığı evin çatısından komşu evin çatısına geçti. Polis
de Mahmut T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Mahmut T., emniyete götürüldü.
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