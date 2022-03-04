Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'firari' terör hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'firari' terör hükümlüsü yakalandı

04.03.2022 00:57
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'firari' terör hükümlüsü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve 1 yıldır aranan "firari" terör hükümlüsünü yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve 1 yıldır aranan "firari" terör hükümlüsünü yakaladı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar titiz bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalar sonucunda, 1 yıldır "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.T., Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'firari' terör hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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