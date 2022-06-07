Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT tarafından çalışma yürütüldü. Yapılan istihbari çalışma ve takip neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 17 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, 7 Haziran tarihinde saklandığı yerde yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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