Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

07.06.2022 17:25
Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Isparta'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Isparta'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT tarafından çalışma yürütüldü. Yapılan istihbari çalışma ve takip neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 17 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, 7 Haziran tarihinde saklandığı yerde yakalandı.

Yakalanan şahıs Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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