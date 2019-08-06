Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
1 saat önce
Gömeç ilçesinde 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gömeç Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:09 Kaynak: AA
ilçesinde 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yağma suçundan yakalama kararı bulunan A.K'yi, ilçenin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası olan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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