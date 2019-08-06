Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

1 saat önce

Gömeç ilçesinde 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]
Gömeç ilçesinde 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yağma suçundan yakalama kararı bulunan A.K'yi, ilçenin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası olan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı
Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:15:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]