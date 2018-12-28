Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ve Akyazı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ve Akyazı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler suça ve suçlulara karşı yürüttükleri kararlı mücadelesini tüm hızıyla devam ettiriyor. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B isimli şahsı yakaladı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri ise 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.E. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan her iki şahıs da jandarmadaki adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:49 Kaynak: İHA

Akyazı, Erenler, Sakarya, Jandarma, 3. Sayfa
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