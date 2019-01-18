Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan PKK'lı, Osmaniye'de Yakalandı

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan PKK'lı, Osmaniye'de Yakalandı

21 dakika önce

OSMANİYE'de, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A. (38), yakalandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan PKK'lı, Osmaniye'de Yakalandı, System.String[]
OSMANİYE'de, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A. (38), yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A.'nın il merkezinde olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.S.A., dün akşam saatlerinde il merkezindeki bir evin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Osmaniye, Güncel
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