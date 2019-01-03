Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 16 ayrı suçtan arama kararı ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 16 ayrı suçtan arama kararı ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen V.Ö.'nün Eskihisar Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Eve baskın düzenleyen polis V.Ö.'yü yakaladı. V.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.



V.Ö.'nün yapılan GBT sorgulamasında; 'tehdit', 'silahla tehdit', 'iftira', 'infaz kurumuna yasak eşya sokmak', 'yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hükümlünün kaçması' ve 'silahlı yağma' olmak üzere 16 ayrı suçtan arandığı ve çeşitli mahkemeler tarafından hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verildiği tespit edildi.



Polis merkezinde işlemleri tamamlanan V.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göztepe, Claudio Beauvue ve German Cano'yu Takibe Aldı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor

İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor

Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu