Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

10.03.2022 13:50
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman'da, hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahı yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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