Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

09.03.2022 10:16
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaş'a bağlı Gelemiş Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. yakalandı. Şüpheli, karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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