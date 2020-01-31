Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri polis sorgusunda yakalandı - Son Dakika

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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri polis sorgusunda yakalandı
6 saat önce
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin kimlik kontrolü sırasında yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin kimlik kontrolü sırasında yakalandı.
Olay, Ereğli Kapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirdiği şahsın Erdi D. (28) olduğunu belirleyen polis, yaptığı sorgulamada şahsın hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan iki ayrı dosyadan toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan
Erdi D. sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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