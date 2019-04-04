Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalan
2 saat önce
Kapaklı ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.
Kapaklı
ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri hakkında 12 yıl 6 ay kasten adam öldürme suçundan hapis cezası bulunan Gürkan B. (25) zanlının Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı Cumhuriyet Mahallesi
Mithatpaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi
'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:36 Kaynak: AA
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