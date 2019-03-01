Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
Kapaklı ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.
Kapaklı ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yağma suçundan aranan Ö.B'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:01 Kaynak: AA
Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı
Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi