Son Dakika Haberleri: Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Kapaklı ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Kapaklı ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yağma suçundan aranan Ö.B'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:01 Kaynak: AA

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