Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Kapaklı ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.

Kapaklı ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yağma suçundan aranan Ö.B'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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