Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 FETÖ'cü yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 örgüt üyesi jandarma tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.S. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan A.D.'nin buludukları adresi belirledi. G.S. ve A.D.'yi saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.